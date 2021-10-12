В хостеле в польском Стараховице нашли мертвой украинку

В хостеле города Стараховице в Польше 11 октября нашли мертвой гражданку Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на информацию Министерства иностранных дел Украины.

О том, что женщину нашли мертвой, сообщила полиция города Стараховице.

"Генеральное консульство Украины в Кракове установило связь с польскими следственными органами для выяснения причин и обстоятельств смерти", - сообщили "Интерфакс-Украина" в пресс-службе МИД во вторник.

По данным МИД, умершая украинка находилась в Польше легально. Ее родных еще ищут.