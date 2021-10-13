У Чехії розслідують загибель на фермі понад 70 тварин

У Чехії на фермі виявили мертвими понад 70 свійських тварин, власникам може загрожувати кримінальна відповідальність за жорстоке поводження.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє IDNES.

Поліція і ветеринарна служба з’ясовують обставини загибелі тварин на фермі, що належить 51-річному чоловіку і 88-річній жінці. Їх підозрюють у жорстокому поводженні з тваринами.

"Було знайдено понад 70 тварин, свиней та овець, на різних стадіях розклання. Міру провини власників та обставини справи наразі встановлюють слідчі", - повідомила Луція Конечна, речниця поліції міста Градець-Кралове.

Що могло стати причиною смерті тварин, наразі не повідомляють.

Максимальні санкції за жорстоке поводження з тваринами передбачають до 6 років позбавлення волі.