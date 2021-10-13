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У Чехії розслідують загибель на фермі понад 70 тварин

Середа, 13 жовтня 2021, 18:22

У Чехії на фермі виявили мертвими понад 70 свійських тварин, власникам може загрожувати кримінальна відповідальність за жорстоке поводження.  

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє IDNES.

Поліція і ветеринарна служба з’ясовують обставини загибелі тварин на фермі, що належить 51-річному чоловіку і 88-річній жінці. Їх підозрюють у жорстокому поводженні з тваринами. 

"Було знайдено понад 70 тварин, свиней та овець, на різних стадіях розклання. Міру провини власників та обставини справи наразі встановлюють слідчі", - повідомила Луція Конечна, речниця поліції міста Градець-Кралове.

Що могло стати причиною смерті тварин, наразі не повідомляють.

Максимальні санкції за жорстоке поводження з тваринами передбачають до 6 років позбавлення волі.

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Чехія
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