У Чехії розслідують загибель на фермі понад 70 тварин
Середа, 13 жовтня 2021, 18:22
У Чехії на фермі виявили мертвими понад 70 свійських тварин, власникам може загрожувати кримінальна відповідальність за жорстоке поводження.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє IDNES.
Поліція і ветеринарна служба з’ясовують обставини загибелі тварин на фермі, що належить 51-річному чоловіку і 88-річній жінці. Їх підозрюють у жорстокому поводженні з тваринами.
"Було знайдено понад 70 тварин, свиней та овець, на різних стадіях розклання. Міру провини власників та обставини справи наразі встановлюють слідчі", - повідомила Луція Конечна, речниця поліції міста Градець-Кралове.
Що могло стати причиною смерті тварин, наразі не повідомляють.
Максимальні санкції за жорстоке поводження з тваринами передбачають до 6 років позбавлення волі.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.powered by lun.ua