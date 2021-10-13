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В Чехии расследуют гибель на ферме более 70 животных

Среда, 13 октября 2021, 18:22

В Чехии на ферме обнаружили мертвыми более 70 домашних животных, владельцам может грозить уголовная ответственность за жестокое обращение.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает IDNES.

Полиция и ветеринарная служба выясняют обстоятельства гибели животных на ферме, принадлежащей 51-летнему мужчине и 88-летней женщине. Их подозревают в жестоком обращении с животными.

"Было найдено более 70 животных, свиней и овец, на разных стадиях разложения. Меру вины владельцев и обстоятельства дела сейчас устанавливают следователи", - сообщила Луция Конечна, пресс-секретарь полиции города Градец-Кралове.

Что могло стать причиной смерти животных, не сообщается.

Максимальные санкции за жестокое обращение с животными предусматривают до 6 лет лишения свободы.

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Чехия
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