В Чехии расследуют гибель на ферме более 70 животных

В Чехии на ферме обнаружили мертвыми более 70 домашних животных, владельцам может грозить уголовная ответственность за жестокое обращение.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает IDNES.

Полиция и ветеринарная служба выясняют обстоятельства гибели животных на ферме, принадлежащей 51-летнему мужчине и 88-летней женщине. Их подозревают в жестоком обращении с животными.

"Было найдено более 70 животных, свиней и овец, на разных стадиях разложения. Меру вины владельцев и обстоятельства дела сейчас устанавливают следователи", - сообщила Луция Конечна, пресс-секретарь полиции города Градец-Кралове.

Что могло стать причиной смерти животных, не сообщается.

Максимальные санкции за жестокое обращение с животными предусматривают до 6 лет лишения свободы.