ЄС запропонував Британії нові поступки щодо торгівлі після Brexit

Євросоюз запропонував Британії поступки щодо режиму ввезення товарів до Північної Ірландії, що скасують близько 80% перевірок на продукцію, яка продається у супермаркетах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Пропозиції оголосив єврокомісар Марош Шефчович, відповідальний за питання Brexit, у сподіванні знайти вихід з тривалої суперечки довкола протоколу щодо Північної Ірландії - частини угоди про вихід Британії з ЄС.

Північноірландський протокол регламентує переміщення товарів у регіоні так, щоби не створювати кордону між Ірландією та Північною Ірландією (що є частиною угоди Страсної п'ятниці, яка поклала край багаторічному конфлікту у регіоні). Для цього Північну Ірландію залишили в єдиному ринку, а митний кордон змістили у порти. Це у свою чергу викликало проблеми з ланцюжками постачання і велике невдоволення юніоністів та лоялістів, які побачили в цьому фактично зазіхання на належність регіону до Сполученого Королівства.

На пресконференції 12 жовтня Шефчович презентував чотири документи з пропозиціями від ЄС, зазначивши, що готові додатково обговорювати деталі з Лондоном.

Нові пропозиції Брюсселя називають значною поступкою, оскільки це скасовує митні перевірки для близько 80% продукції, яка входить до асотрименту супермаркетів, включно з ковбасами, щодо яких точилися найбільш запеклі суперечки.

Фури, які прямують зі змішаними вантажами (наприклад, м’ясо-ковбасними виробами, молочною продукцією і кондитерськими виробами) повинні будуть подбати про один санітарний сертифікат для кожної поїздки, а не кожної лінійки продукції. Крім того, частину товарів віднесуть до "групи що не становить ризику", що теж скоротить кількість необхідної документації для проходження кордону в Ірландському морі.

В обмін на ці поступки, від Британії хочуть, щоби пункти контролю працювали належним чином і посадовці ЄС мали доступ до даних про перевірки у реальному часі.

У той же час, посадовці у Брюсселі, з якими спілкувалися журналісти, вважають, що прем’єр Британії Борис Джонсон навряд чи пристане на них.

Британський міністр Девід Фрост, відповідальний за питання Brexit, днями заявив, що щодо руху товарів до Північної Ірландії потрібен "зовсім новий протокол", за яким Суд ЄС не буде арбітром європейського законодавства у Північній Ірландії.

В той же час, у Брюсселі рішуче налаштовані не погоджуватись на фундаментальний перегляд цієї частини угоди про Brexit.

Один зі співрозмовників журналітсів у Брюсселі, ім’я якого не називають, зазначив, що між вимогами Фроста і внесеними пропозиціями надто великі розбіжності, але ЄС сподівається на реалізм Британії.

"На нашу думку, нові перемовини про протокол створять невизначеність, а це повна протилежність тому, що зараз потрібно… Не просто так перемовини про цей протокол тривали три з половиною роки. І ми вважаємо, що досягли єдиного рішення, яке може працювати", - сказав неназваний посадовець.

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