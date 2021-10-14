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У Польщі біля кордону з Білоруссю знайшли тіло сирійського мігранта

Четвер, 14 жовтня 2021, 17:43

У Польщі, на території, охопленій дією надзвичайного стану, знайшли тіло молодого чоловіка.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство PAP.

"Документи вказують, що це 24-річний сирієць, який до того перебував у Білорусі" - сказав речник підляської поліції Томаш Крупа.

Він поінформував, що тіло було знайдене під час патрулювання вертольотом поліції району, охопленого надзвичайним станом.

Біля тіла знайшли білоруські візові документи, датовані 15 вересня.

Польська прокуратура розпочала слідство, в якому мають бути з’ясовані обставини і причини смерті чоловіка. Попередньо розглядається версія "ненавмисного заподіяння смерті".

Зазначається, що це вже п’ятий такий випадок біля кордону з Білоруссю.

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Польща Білорусь мігранти
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