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У Польщі в ДТП потрапив мікроавтобус з українцями, є постраждалі

фото
Четвер, 14 жовтня 2021, 19:17

На південному заході Польщі в районі міста Немодлін сталася аварія за участю мікроавтобуса з українцями.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал NTO.

 
фото поліції Ополя

Аварія сталася зранку у четвер на автостраді в напрямку Вроцлава.

Мікроавтобус в’їхав у задню частину вантажівки біля села Магнушовіце (гміна Немодлін). Обидва транспортні засоби рухалися в одному напрямку.

"У мікроавтобусі подорожували вісім людей. Всі вони громадяни України. П’ятеро з них були доставлені до лікарні" повідомила речниця штабу муніципальної поліції в Ополі Агнешка Нєрихла.

Після зіткнення транспортні засоби виїхали на аварійну смугу. Права смуга автостради А4 у напрямку Вроцлава була тимчасово закрита.

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