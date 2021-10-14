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В Польше в ДТП попал микроавтобус с украинцами, есть пострадавшие

Четверг, 14 октября 2021, 19:17

На юго-западе Польши в районе города Немодлин произошла авария с участием микроавтобуса с украинцами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал NTO.

 
фото полиции Ополе

Авария произошла утром в четверг на автостраде в направлении Вроцлава.

Микроавтобус въехал в заднюю часть грузовика возле села Магнушовице (гмина Немодлин). Оба транспортных средства двигались в одном направлении.

"В микроавтобусе путешествовали восемь человек. Все они граждане Украины. Пятеро из них были доставлены в больницу" - сообщила пресс-секретарь штаба муниципальной полиции в Ополе Агнешка Нерихла.

После столкновения транспортные средства выехали на аварийную полосу. Правая полоса автострады А4 в направлении Вроцлава была временно закрыта.

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