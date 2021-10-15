Республика Сербская планирует выйти из общегосударственных учреждений Боснии и Герцеговины

Парламент Республики Сербской планирует отозвать решение предыдущих лет о предоставлении согласия на формирование целого ряда центральных учреждений Боснии и Герцеговины и на деятельность, общую для обеих частей БиГ - Республики Сербской и Федерации БиГ.

Об этом заявил член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель".

Речь идет о совместных Вооруженных силах Боснии и Герцеговины, Высшего судебного и прокурорского совета БиГ, а также о сборе налогов на государственном уровне.

Додик анонсировал также принятие законов, которыми будет введено игнорирование со стороны Республики Сербской соответствующих законов, введенных Высоким представителем международного сообщества. По словам Додика, речь идет об около 140 законах, включая закон о государственной прокуратуре БиГ, Агентстве расследований и защиты БиГ, Агентствео разведки и безопасности БиГ и других.

Законопроекты в парламент Республики Сербской, согласно которым она выйдет из предыдущих соглашений о создании общегосударственных учреждений, будут направлены, по словам Додика, не позднее начала ноября.

После принятия этих законов Республика Сербская отзовет всех лиц, работающих в общих государственных учреждениях БиГ, таких как военнослужащие, полицейские, офицеры разведки и судьи, потому что их деятельность в этих структурах будет признана незаконной, пояснил член президиума БиГ от сербов.

Также будет отменен закон, введенный бывшим Высоким представителем международного сообщества, который сделал военные базы Республики Сербской доступными для общегосударственных структур БиГ.

Додик также заявил, что 80% военнослужащих Вооруженных сил БиГ готовы покинуть службу после принятия нового закона об армии и присоединиться к новым структурам в Республике Сербской.

"Это не отделение", - подчеркнул Додик, добавив, что никаких переговоров по этому поводу не было и заинтересованных об этом можно только проинформировать.

Ранее Додик заявлял, что руководство боснийских сербов намерено создать армию Республики Сербской.