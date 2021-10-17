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У Польщі авто з українцями потрапило у ДТП, загинула 19-річна дівчина

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Неділя, 17 жовтня 2021, 10:02

У Польщі автомобіль з українцями потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої загинула 19-річна пасажирка.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Gazeta Lubuska.

Аварія сталася між населеними пунктами Будзехув і Ясень у ніч на 16 жовтня.

 

Водій автомобіля Nissan, 31-річний громадянин України, з незрозумілих причин виїхав на зустрічну смугу руху, з'їхав у кювет і перекинувся.

Унаслідок ДТП 19-річна пасажирка автомобіля загинула на місці. У машині їхало кілька людей, ніхто більше серйозно не постраждав.

Нагадаємо, 14 жовтня На південному заході Польщі в районі міста Немодлін сталася аварія за участю мікроавтобуса з українцями, постраждали кілька людей.

7 жовтня у Катовіце сталися дві дорожньо-транспортні пригоди, в яких загинули двоє громадян України, ще один українець отримав важкі травми.

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