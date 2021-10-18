Прем’єр Іспанії підтримав ідею скасування недоторканності короля

Прем’єр Іспанії Педро Санчес вважає, що недоторканність не є необхідністю для сучасного глави держави, яким фактично є король.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

"Феліпе VI захищає свій спосіб виконувати роль глави держави по -сучасному. Вжито заходів для підвищення прозорості. Я сказав це публічно, я вважаю, що ця умова (недоторканність – ред.) не є обов’язковою для глави держави" - сказав Санчес.

За його словами, недоторканність короля є продуктом іншої епохи.

Прем’єр зазначив, що він хотів би започаткувати дискусію задля оновлення Конституції, яка закріплює недоторканність короля.

В той же час Санчес запевнив, що ні він, ні його партія не вступатимуть у "дебати між республікою і монархією".

Відповідаючи на питання про колишнього монарха, Санчес уникав коментарів щодо того, чи варто йому повертатися до Іспанії чи ні.

"Це питання не за адресою. Королівський дім - це інститут, відмінний від уряду Іспанії. Я поважаю рішення Королівського дому" - сказав він.

Як відомо, проти колишнього монарха Хуана Карлоса ведуть три розслідування. Перше стосується підозри у корупції у зв’язку з контрактом іспанського консорціуму на будівництво швидкісної залізниці до Мекки, друге - приховане отримання коштів від іспанського бізнесмена, третє - нібито зв’язки з компаніями у "податкових гаванях".