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Премьер Испании поддержал идею отмены неприкосновенности короля

Понедельник, 18 октября 2021, 14:51

Премьер Испании Педро Санчес считает, что неприкосновенность не является необходимостью для современного главы государства, которым фактически является король.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

"Фелипе VI защищает свой способ выполнять роль главы государства по современному. Приняты меры для повышения прозрачности. Я сказал это публично, я считаю, что это условие (неприкосновенность - ред.) Не является обязательным для главы государства ", - сказал Санчес.

По его словам, неприкосновенность короля является продуктом другой эпохи.

Премьер отметил, что он хотел бы начать дискуссию для обновления Конституции, которая закрепляет неприкосновенность короля.

В то же время Санчес заверил, что ни он, ни его партия не вступать в "дебаты между республикой и монархией".

Отвечая на вопрос о бывшем монарха, Санчес избегал комментариев по поводу того, стоит ли ему возвращаться в Испанию или нет.

"Этот вопрос не по адресу. Королевский дом - это институт, отличный от правительства Испании. Я уважаю решение Королевского дома", - сказал он.

Как известно, против бывшего монарха Хуана Карлоса ведут три расследования. Первое касается подозрения в коррупции в связи с контрактом испанского консорциума на строительство скоростной железной дороги в Мекку, второе - скрытое получение средств от испанского бизнесмена, третье - якобы связи с компаниями в "налоговых гаванях".

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Испания
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