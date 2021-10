ЄС закликав Раду підтримати законопроєкт про НАБУ

У Представництві ЄС в Україні закликали Верховну Раду підтримати у другому читанні законопроєкт 5459-1 щодо змін до законодавства про Національне антикорупційне бюро України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Важливо, щоб український парламент сьогодні схвалив зміни до законодавства щодо НАБУ, передбачені законопроєктом 5459-1. Це гарантує незалежність та ефективність НАБУ, що критично важливо для досягнення помітних результатів у боротьбі з топ-корупцією. ЄС розраховує на відданість Верховної Ради цій боротьбі", - зазначається у заяві представництва, опублікований перед голосуванням 19 жовтня.

It will safeguard the independence and effectiveness of NABU, crucial for achieving tangible results in the fight against high-level corruption. EU 🇪🇺 counts on @UA_Parliament commitment to this fight.2/2