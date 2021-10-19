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ЄС закликав Раду підтримати законопроєкт про НАБУ

Вівторок, 19 жовтня 2021, 10:41

У Представництві ЄС в Україні закликали Верховну Раду підтримати у другому читанні законопроєкт 5459-1 щодо змін до законодавства про Національне антикорупційне бюро України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Важливо, щоб український парламент сьогодні схвалив зміни до законодавства щодо НАБУ, передбачені законопроєктом 5459-1. Це гарантує незалежність та ефективність НАБУ, що критично важливо для досягнення помітних результатів у боротьбі з топ-корупцією. ЄС розраховує на відданість Верховної Ради цій боротьбі", - зазначається у заяві представництва, опублікований перед голосуванням 19 жовтня.

Як раніше повідомляла "Українська правда", 21 травня Верховна Рада ухвалила за основу законопроект про внесення змін до деяких законів України стосовно приведення статусу НАБУ у відповідність до вимог Конституції України.

Законопроєкт передбачає такі зміни:

- НАБУ стане центральним органом виконавчої влади  зі спеціальним статусом;

- закон унеможливить втручання Кабінету міністрів у його діяльність;

 - закон визначить особливості застосування законодавства про держслужбу для незалежності НАБУ;

- конкурсний відбір директора: Кабмін призначатиме (а також у визначених законом випадках звільнятиме) директора НАБУ за результатами конкурсу, який проводитиме комісія з 6 осіб; 

- директор НАБУ, який працює, виконуватиме повноваження до призначення нового за встановленою цим законом процедурою. 

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