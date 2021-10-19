ЄС закликав Раду підтримати законопроєкт про НАБУ

У Представництві ЄС в Україні закликали Верховну Раду підтримати у другому читанні законопроєкт 5459-1 щодо змін до законодавства про Національне антикорупційне бюро України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Важливо, щоб український парламент сьогодні схвалив зміни до законодавства щодо НАБУ, передбачені законопроєктом 5459-1. Це гарантує незалежність та ефективність НАБУ, що критично важливо для досягнення помітних результатів у боротьбі з топ-корупцією. ЄС розраховує на відданість Верховної Ради цій боротьбі", - зазначається у заяві представництва, опублікований перед голосуванням 19 жовтня.

It will safeguard the independence and effectiveness of NABU, crucial for achieving tangible results in the fight against high-level corruption. EU 🇪🇺 counts on @UA_Parliament commitment to this fight.2/2 — EU in Ukraine (@EUDelegationUA) October 19, 2021

Як раніше повідомляла "Українська правда", 21 травня Верховна Рада ухвалила за основу законопроект про внесення змін до деяких законів України стосовно приведення статусу НАБУ у відповідність до вимог Конституції України.

Законопроєкт передбачає такі зміни:

- НАБУ стане центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом;

- закон унеможливить втручання Кабінету міністрів у його діяльність;

- закон визначить особливості застосування законодавства про держслужбу для незалежності НАБУ;

- конкурсний відбір директора: Кабмін призначатиме (а також у визначених законом випадках звільнятиме) директора НАБУ за результатами конкурсу, який проводитиме комісія з 6 осіб;

- директор НАБУ, який працює, виконуватиме повноваження до призначення нового за встановленою цим законом процедурою.

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