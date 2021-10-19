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ЕС призвал Раду поддержать законопроект о НАБУ

Вторник, 19 октября 2021, 10:41

В Представительстве ЕС в Украине призвали Верховную Раду поддержать во втором чтении законопроект 5459-1 об изменениях в законодательство о Национальном антикоррупционном бюро Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Важно, чтобы украинский парламент сегодня одобрил изменения в законодательство о НАБУ, предусмотренные законопроектом 5459-1. Это гарантирует независимость и эффективность НАБУ, что критически важно для достижения заметных результатов в борьбе с топ-коррупцией. ЕС рассчитывает на решительность Верховной Рады в этой борьбе" , - отмечается в заявлении представительства, опубликованним перед голосованием 19 октября.

Как ранее сообщала "Украинская правда", 21 мая Верховная Рада приняла за основу законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения статуса НАБУ в соответствие с требованиями Конституции Украины.

Законопроект предусматривает следующие изменения:

- НАБУ станет центральным органом исполнительной власти со специальным статусом;

- закон сделает невозможным вмешательство Кабинета министров в деятельность;

- закон определит особенности применения законодательства о госслужбе для независимости НАБУ;

- конкурсный отбор директора: Кабмин будет назначать (а также в определенных законом случаях увольнять) директора НАБУ по результатам конкурса, который будет проводить комиссия из 6 человек;

- директор НАБУ, который работает, будет выполнять полномочия до назначения нового по установленной этим законом процедурой.

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