ЕС призвал Раду поддержать законопроект о НАБУ

В Представительстве ЕС в Украине призвали Верховную Раду поддержать во втором чтении законопроект 5459-1 об изменениях в законодательство о Национальном антикоррупционном бюро Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Важно, чтобы украинский парламент сегодня одобрил изменения в законодательство о НАБУ, предусмотренные законопроектом 5459-1. Это гарантирует независимость и эффективность НАБУ, что критически важно для достижения заметных результатов в борьбе с топ-коррупцией. ЕС рассчитывает на решительность Верховной Рады в этой борьбе" , - отмечается в заявлении представительства, опубликованним перед голосованием 19 октября.

It will safeguard the independence and effectiveness of NABU, crucial for achieving tangible results in the fight against high-level corruption. EU 🇪🇺 counts on @UA_Parliament commitment to this fight.2/2