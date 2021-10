Поліція Чехії заявила про можливий "злочин проти республіки" після брифінгу про стан Земана

У поліції Чехії заявили про початок розслідування можливого "злочину проти республіки" після оприлюднення нової інформації на брифінгу спікера Сенату Мілоша Вистрчила щодо стану госпіталізованого президента Мілоша Земана.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на iDnes та iRozhlas.

"З огляду на нову інформацію, оприлюднену на пресконференції Сенату парламенту Чехії, поліція ініціює розслідування можливого протиправного діяння, що має ознаки кримінального правопорушення проти республіки. Наразі не можемо надати більше інформації, дякуємо за розуміння", - повідомила пресслужба.

Нагадаємо, спікер Сенату Мілош Вистрчил на брифінгу заявив, що, як свідчить звіт з госпіталю, президент Мілош Земан наразі не може виконувати свої посадові обов’язки, а тому його повноваження слід перерозподілити. Для цього необхідна згода обох палат парламенту і йдеться не про відсторонення президента з посади, а лише тимчасову передачу його повноважень.

Серед "злочинів проти республіки" в кримінальному кодексі зазначають зраду, саботаж або підривні дії проти республіки. Під останнім мають на увазі діяння "з наміром підірвати конституційний устрій, територіальну цілісність або оборону Чеської Республіки, або руйнації її незалежності" шляхом насильницьких дій, тоді як саботаж не обов’язково означає застосування насильства і мається на увазі, що шкоди завдають через зловживання посадовими чи професійними можливостями.

Анонімне джерело у поліції повідомило порталу DNES, що йдеться про деякі події після того, як Земан опинився у лікарні.

"Потрібно подивитися на рішення останніх днів після того, як стало зрозуміло, що принаймні з минулої середи президент перебував у стані, коли він не здатен виконувати посадові обов’язки", - цитує портал свого співрозмовника.

Зокрема, тиждень тому Мілош Земан призначив Мілана Чечотку главою регіонального суду у Брно, керівник канцелярії Вратислав Минарж передав йому указ про призначення. Речник Земана Їржі Овчачек потім заявив, що Земан підписав цей указ особисто перед тим, як потрапив у лікарню.

Минулої середи директор госпіталю передав у канцелярію Земана письмовий документ, де йшлося, що стан здоров’я президента не дозволяє йому виконувати посадові обов’язки, проте Вратислав Минарж все одно наступного дня прийшов до президента у лікарню зі спікером Палати депутатів Радеком Вондрачеком, щоб підписати документ про скликання Палати депутатів. Підпис дещо відрізняється від звичного підпису президента. Вондрачек спробував розвіяти підозри і сказав, що Земан підписав документ у його присутності і є фотографія, але її поки не оприлюднили.

У Наццентрі боротьби з організованою злочинністю підтвердили, що вже досліджують це питання.

iRozhlas пише, що в поліції відмовились коментувати, чи розслідування стосується дій Вратислава Минаржа.

Тим часом чинний прем’єр Андрей Бабіш та найімовірніший майбутній прем’єр Петр Фіала висловилися за відставку керівника канцелярії Земана.

"Якщо він знав, як сказали в Центральному військовому госпіталі, що президент не може виконувати посадові обов’язки, не треба було запрошувати туди пана Вондрачека… Це створює підозри, що він веде дивну гру, і це має негайно припинитися", - заявив Бабіш в телеефірі.

Celá ta situace, která tu vznikla, je neadekvátní a nepřijatelná aktivita kancléře Mynáře, proto by bylo nejlepší, kdyby okamžitě rezignoval ze své funkce. To, co předvedl, je absolutně nepřijatelné.