Проросійського Земана позбавлять повноважень президента Чехії через стан здоров'я

Президент Чехії Мілош Земан, який перебуває у реанімації понад тиждень, не в змозі виконувати свої обов'язки, а тому його повноваження слід перерозподілити.

Про це заявив у понеділок глава верхньої палати парламенту Чехії Мілош Вистрчил, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Вистрчил прокоментував звіт, який він отримав з лікарні, де перебуває чеський президент. За його словами, у звіті сказано, що Земан навряд чи зможе повернутися до роботи в найближчі тижні.

"На думку Центрального військового госпіталю, президент Мілош Земан в цей час не може за станом здоров'я виконувати будь-які робочі обов'язки", - сказав Вистрчил .

"На думку лікарні, з огляду на характер основного захворювання президента Земана, довгостроковий прогноз стану його здоров'я дуже невизначений, і тому можливість його повернення до роботи в найближчі тижні оцінюється як малоймовірна", - додав він.

Вистрчил зазначив, що парламенту таким чином необхідно активувати конституційне положення, яке розподіляє обов'язки президента між іншими органами влади. Зокрема, йдеться і про повноваження призначення нового прем'єр-міністра після виборів 8-9 жовтня.

"Немає іншого вибору, окрім того, щоб активувати статтю 66 Конституції", - сказав він.

Перерозподіл президентських обов’язків вимагатиме згоди обох палат парламенту. Новообрана нижня палата повинна вперше зібратися 8 листопада. Це не буде відсторонення президента з посади, а лише тимчасова передача його повноважень.

Земан був доставлений в лікарню на наступний день після виборів, на яких його союзник прем'єр-міністр Андрей Бабіш зазнав поразки від групи опозиційних партій. Вони отримали більшість місць в нижній палаті і прагнуть сформувати новий уряд.

Детальніше про політичні розклади читайте в статті "Земан йде ва-банк".

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