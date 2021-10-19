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В Чехии заявили о возможном "преступлении против республики" после брифинга о состоянии Земана

Вторник, 19 октября 2021, 12:14

В полиции Чехии заявили о начале расследования возможного "преступления против республики" после обнародования новой информации на брифинге спикера Сената Милоша Вистрчила о состоянии госпитализированного президента Милоша Земана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на iDnes и iRozhlas.

"Учитывая новую информацию, опубликованную на пресс-конференции Сената парламента Чехии, полиция инициирует расследование возможного противоправного деяния, имеющего признаки уголовного преступления против республики. Пока не можем предоставить больше информации, спасибо за понимание", - сообщила пресс-служба.

Напомним, спикер Сената Милош Вистрчил на брифинге заявил, что, как свидетельствует отчет из госпиталя, президент Земан пока не может выполнять свои должностные обязанности, а потому его полномочия следует перераспределить. Для этого необходимо согласие обеих палат парламента и речь идет не об отстранении президента от должности, а только временной передаче его полномочий.

Среди "преступлений против республики" в уголовном кодексе отмечают измену, саботаж или подрывные действия против республики. Под последним имеется в виду деяние "с намерением подорвать конституционный строй, территориальную целостность или оборону Чешской Республики, или разрушение её независимости" путем насильственных действий, тогда как саботаж не обязательно означает применение насилия и имеется в виду, что вред наносят путем злоупотребления должностными или профессиональными возможностями.

Анонимный источник в полиции сообщил порталу DNES, что речь идет о некоторых событиях после того, как Земан оказался в больнице. "Нужно посмотреть на решение последних дней после того, как стало понятно, что как минимум с прошлой среды президент находился в состоянии, когда он не способен выполнять должностные обязанности", - цитирует портал своего собеседника.

В частности, неделю назад Земан назначил Милана Чечотку главой регионального суда в Брно, руководитель канцелярии Вратислав Минарж передал ему указ о назначении. Пресс-секретарь Земана Иржи Овчачек потом заявил, что Земан подписал этот указ лично перед тем, как попал в больницу.

В прошлую среду директор госпиталя передал в канцелярию Земана письменный документ, в котором говорилось, что состояние здоровья президента не позволяет ему выполнять должностные обязанности, однако Вратислав Минарж все равно на следующий день пришел к президенту в больницу со спикером Палаты депутатов Радеком Вондрачеком, чтобы подписать документ о созыве Палаты депутатов. Подпись несколько отличается от привычной подписи президента. Вондрачек попытался развеять подозрения и сказал, что Земан подписал документ в его присутствии и есть фотография, но её пока не обнародовали.

В Наццентре борьбы с организованной преступностью подтвердили, что уже исследуют этот вопрос.

iRozhlas пишет, что в полиции отказались комментировать, касается ли расследование действий Вратислава Минаржа.

Действующий премьер Андрей Бабиш и наиболее вероятный будущий премьер Петр Фиала высказались за отставку руководителя канцелярии Земана.

"Если он знал, как сказали в Центральном военном госпитале, что президент не может выполнять должностные обязанности, не надо было приглашать туда господина Вондрачека ... Это создает подозрения, что он ведет странную игру, и это должно немедленно прекратиться", - заявил Бабиш в телеэфире.

"Руководитель канцелярии Минарж должен понимать неопределенность нынешней ситуации и уйти в отставку. Если он этого не сделает и будет задействована ст. 66, тогда премьер, или действующий или следующий, должны отстранить его от должности", - заявил Петр Фиала.

Напомним, Земана срочно госпитализировали на следующий день после выборов, на которых его союзник, премьер-министр Андрей Бабиш проиграл группе оппозиционных партий. Они получили большинство мест в нижней палате и стремятся сформировать новое правительство.

Подробнее о политических раскладах читайте в статье "Земан идет ва-банк".

Также советуем к просмотру видео "Пророссийская ли Чехия?", которое объясняет отношение Чехии к нашей стране.

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Чехия
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