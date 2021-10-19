Як “відкрите небо” змінить авіасполучення України з ЄС

Про те, що Україна та ЄС нарешті – аж за 8 років після завершення переговорів – підписали Угоду про спільний авіаційний простір (яку також називають "угодою про відкрите небо"), чув кожен, хто цікавиться тематикою ЄС.

Оптимісти-мандрівники вже чекають на негайне зниження цін на авіаквитки; песимісти, навпаки, кажуть, що підписання було фікцією, бо угода не буде ратифікована і не запрацює.

Про те, що відбудеться насправді, читайте в матеріалі Секрети "відкритого неба": що змінить та чим загрожує авіаційна угода з ЄС експерта в авіаційному праві, партнера в ЮФ "Анте" Андрія Гука. Якщо не хочете читати, можете подивитися відеоблог редактора ЄвроПравди Сергія Сидоренка, який простою мовою, розповів все про майбутні зміни у авіасполученні з ЄС.

Спершу трохи про те, як працює авіація у світі.

Щоб відкривати регулярні рейси між двома країнами, держави зазвичай укладають двосторонні міжурядові угоди про повітряне сполучення. Працювати на маршруті дають або авіакомпанії, якою володіє держава, або володіє громадянин країни.

Наприклад, коли Україна уклала угоду про повітряне сполучення з Нідерландами, то Україна очікувано призначила компанію МАУ, а Нідерланди - KLM. Тобто, на маршрут не могла зайти, наприклад, польська авіакомпанія.

Концепція спільного європейського авіаційного простору, яку ще називають "відкритим небом", передбачає побудову єдиного спільного ринку авіаційних послуг шляхом спрощення адмінпроцедур, створення єдиних правил та стандартів у галузі безпеки, регулювання руху, обслуговування, сертифікації, захисту довкілля.

Окрім спрощення авіасполучення між різними державами, СЄАП відкрив для авіакомпаній одних членів ЄС право на здійснення внутрішніх рейсів в інших державах-членах. Такої можливості не дає жодна двостороння авіаугода.

Найчастіше таким правом користувались не класичні перевізники, а лоукости: спершу Wizz Air, що зайшов на ринок саме як європейська компанія у 2015 році; потім Ryanair.

ЄС наголошує, що не зважаючи на потребу ратифікації, угода про САП почне застосовуватись вже дуже скоро, не чекаючи на її схвалення усіма країнами ЄС.

Втім, вона не запрацює "з моменту підписання" і не всі норми запрацюють одночасно. Угода передбачає два перехідних періоди. Для того, щоби пройти їх, Україна має дуже суттєво змінити своє законодавство. Тривалість таких періодів не визначена. Очікується, що вони будуть тривати довго.

З початком дії САП будуть доступні так звані третя та четверта свободи повітря. Це означає, що європейські та українські авіакомпанії зможуть виконувати необмежену кількість прямих рейсів між будь-якими пунктами ЄС та України.

Це – саме те, що політики дуже спрощено називають "відкриттям України для лоукостів".

Більше про деталі впровадження "відкритого неба", його переваги для пасажирів та проблеми для української авіамонополії читайте в матеріалі Секрети "відкритого неба": що змінить та чим загрожує авіаційна угода з ЄС Андрія Гука, а також дивіться у відеоблозі редактора ЄвроПравди Сергія Сидоренка Лоукости та відкрите небо: все про майбутні зміни у авіасполученні з ЄС.