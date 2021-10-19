Как "открытое небо" изменит авиасообщение Украины с ЕС

О том, что Украина и ЕС наконец-то - аж через 8 лет после завершения переговоров - подписали Соглашение о совместном авиационном пространстве (которое также называют "соглашением об открытом небе"), слышал каждый, кто интересуется тематикой ЕС.

Оптимисты-путешественники уже ждут немедленного снижения цен на авиабилеты; пессимисты, наоборот, говорят, что подписание было фикцией, поскольку соглашение не будет ратифицировано и не заработает.

О том, что произойдет на самом деле, читайте в материале Секреты "открытого неба": что изменит и чем грозит авиационное соглашение с ЕС эксперта в авиационном праве, партнера в ЮФ "Анте" Андрея Гука. Если не хотите читать, можете посмотреть видеоблог редактора ЕвроПравды Сергея Сидоренко, который простым языком, рассказал все о предстоящих изменениях в авиасообщении с ЕС.

Сначала немного о том, как работает авиация в мире.

Чтобы открывать регулярные рейсы между двумя странами, государства обычно заключают двусторонние межправительственные соглашения о воздушном сообщении. Работать на маршруте дают либо авиакомпании, которой владеет государство, либо которой владеет гражданин страны.

Например, когда Украина заключила соглашение о воздушном сообщении с Нидерландами, то Украина ожидаемо назначила компанию МАУ, а Нидерланды - KLM. То есть, на маршрут не могла зайти, например, польская авиакомпания.

Концепция общего европейского авиационного пространства, которую еще называют "открытым небом", предусматривает построение единого общего рынка авиационных услуг путем упрощения админпроцедур, создания единых правил и стандартов в области безопасности, регулирования движения, обслуживания, сертификации, защиты окружающей среды.

Кроме упрощения авиасообщения между различными государствами, ОЕАП открыло для авиакомпаний одних членов ЕС право на осуществление внутренних рейсов в других государствах-членах. Такой возможности не дает ни одно двустороннее авиасоглашение.

Чаще всего таким правом пользовались не классические перевозчики, а лоукосты: сначала Wizz Air, зашедший на рынок именно как европейская компания в 2015 году; потом Ryanair.

ЕС отмечает, что несмотря на необходимость ратификации, соглашение о ОАП начнет применяться уже очень скоро, не дожидаясь его одобрения всеми странами ЕС.

Впрочем, оно не заработает "с момента подписания" и не все нормы заработают одновременно. Соглашение предусматривает два переходных периода. Для того, чтобы пройти их, Украина должна очень существенно изменить свое законодательство. Продолжительность таких периодов не определено. Ожидается, что они будут продолжаться долго.

С началом действия ОАП будут доступны так называемые третья и четвертая свободы воздуха. Это означает, что европейские и украинские авиакомпании смогут выполнять неограниченное количество прямых рейсов между любыми пунктами ЕС и Украиной.

Это - именно то, что политики очень упрощенно называют "открытием Украины для лоукостов".

Больше о деталях внедрения "открытого неба", его преимуществе для пассажиров и проблемах для украинской авиамонополии читайте в материале Секреты "открытого неба": что изменит и чем грозит авиационное соглашение с ЕС Андрея Гука, а также смотрите в видеоблоге редактора ЕвроПравды Сергея Сидоренко Лоукосты и открытое небо: все о предстоящих изменениях в авиасообщении с ЕС.