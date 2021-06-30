"Відкрите небо" з ЄС запрацює ще до ратифікації угоди

Угода про "відкрите небо" між ЄС та Україною почне діяти ще до того, як її ратифікують у всіх країнах-членах Євросоюзу.

Про це "Європейській правді" повідомили у місії України при ЄС.

Угода про спільний авіаційний простір (САП), після фінальної згоди Ради ЄС, має бути підписана восени 2021 року, але до набрання чинності потребує ратифікації в усіх 27 державах ЄС.

Попри це, де-факто угода почне діяти майже одразу після підписання - завдяки механізму "тимчасового застосування", що передбачений у її тексті.

"Тимчасове застосування не потребує ратифікації. Після підписання відбувається обмін нотами між Україною та ЄС про готовність до тимчасового застосування, після чого Угода застосовуватиметься тимчасово з першого числа наступного місяця", – пояснили "Європейській правді" у місії України при ЄС.

Після цього, вже з діючою угодою, її поступово ратифікують у Верховній Раді, Європарламенті та 27 державах-членах ЄС.

Хоча у Брюсселі не називають чіткої дати підписання угоди, скоріш за все це станеться 12 жовтня - під час саміту Україна-ЄС у Києві.

Це означає, що застосування "відкритого неба" за найоптимістичнішим прогнозом може початися навіть з листопада, але скоріш за все – в один із наступних місяців, а вже з літнього сезону навігації 2022 року у авіакомпаній буде можливість використовувати перші переваги, які надає угода.

Детальніше про це та інші деталі - у статті Не тільки лоукостери: коли запрацює та що змінить "відкрите небо" з ЄС.