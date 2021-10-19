У Вільнюсі покупець поранив охоронця магазину після прохання вдягнути маску

У Вільнюсі у вівторок був поранений охоронець магазину Rimi, який попросив покупця надіти маску.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

За попередніми даними, о 15:15 в магазин прийшов чоловік без маски. Охоронець попросив його надіти маску, оскільки в Литві діє таке правило.

Чоловіка це прохання розлютило, він кинувся на охоронця. Охоронець викликав поліцію, проте чоловік не захотів чекати приїзду поліцейських і намагався втекти. Охоронець магазину побіг за ним, а чоловік витягнув пістолет і вистрілив в охоронця.

Поліція затримала підозрюваного, з'ясовується, чи є у нього право на носіння зброї. Постраждалий охоронець був доставлений в лікарню.

За попередніми даними, він поранений в обидві ноги, в першому випадку куля пройшла навиліт, в другому зламана кістка.

На питання, чи багато конфліктних ситуацій виникає через введених обмежень, представник Rimi відповіла, що вони бувають.

"У перші тижні, коли почали перевіряти "паспорт можливостей" у великих магазинах, були конфлікти, які переростали в агресію, були зіткнення, вони не носили масового характеру, але були. Сьогоднішня подія - виняток", - сказала вона.

Нагадаємо, Сейм Литви підтримав проєкт уряду, що передбачає виплату винагороди у розмірі 100 євро людям від 75 років, які вакцинуються від коронавірусу до грудня.