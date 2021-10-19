В Вильнюсе покупатель ранил охранника магазина после просьбы надеть маску

В Вильнюсе во вторник был ранен охранник магазина Rimi, попросивший покупателя надеть маску.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

По предварительным данным, в 15:15 в магазин пришел мужчина без маски. Охранник попросил его надеть маску, поскольку в Литве действует такое правило.

Мужчину эта просьба разозлила, он бросился на охранника. Охранник вызвал полицию, однако мужчина не захотел ждать приезда полицейских и пытался бежать. Охранник магазина побежал за ним, а мужчина вытащил пистолет и выстрелил в охранника.

Полиция задержала подозреваемого, выясняется, есть ли у него право на ношение оружия. Пострадавший охранник был доставлен в больницу. По предварительным данным, он ранен в обе ноги, в первом случае пуля прошла навылет, во втором сломана кость.

На вопрос, много ли конфликтных ситуаций возникает из-за введенных ограничений, представитель Rimi ответила, что они бывают.

"В первые недели, когда начали проверять "паспорт возможностей" в больших магазинах, были конфликты, которые перерастали в агрессию, были столкновения, они не носили массовый характер, но были. Сегодняшнее происшествие - исключение", - сказала она.

Напомним, Сейм Литвы поддержал проект правительства, предусматривающий выплату вознаграждения в размере 100 евро людям от 75 лет, которые вакцинируются от коронавируса до декабря.