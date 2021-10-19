У Німеччині визначили дату початку переговорів про формування уряду

Переговори про формування уряду Німеччини між Соціал-демократичною партією, "Зеленими" і Вільною демократичною партією почнуться в четвер, 21 жовтня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesspiegel.

Партії домовилися створити для обговорення різних питань 22 робочі групи.

Після виборів політичні сили проводили попередні переговори, щоб визначити готовність партій до компромісів у разі спільного формування уряду.

Найімовірніше, новим канцлером стане лідер СДПН Олаф Шольц, його призначення підтримують 53% німців, свідчать останні опитування.

Нагадаємо, СДПН виграла федеральні вибори 26 вересня з підтримкою 25,7%, випередивши консервативну ХДС/ХСС з 24,1%. Німеччина може отримати новий уряд до Різдва.

Після історичної поразки на парламентських виборах Християнсько-демократичний союз (ХДС) Ангели Меркель проведе з’їзд, на якому обере повністю новий склад свого керівництва.

Що думають найбільші німецькі політичні партії та їхні лідери щодо важливих для України питань, читайте у статті Українське питання у німецьких виборах: чого очікувати Києву від нової коаліції.