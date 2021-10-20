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Литва і Польща з'єднали свої газопроводи

Середа, 20 жовтня 2021, 13:35

В рамках прокладання магістрального газопроводу (GIPL) між Литвою та Польщею зварено так званий "золотий шов", що з'єднує системи передачі газу двох країн.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на литовський телеканал TV3.

Литовська компанія Amber Grid заявила, що під час реалізації проєкту в Литві було виконано 95% будівельних робіт.

Потрібно завершити роботи з обладнання та перевірки трубопроводу. Наступного року газ почне циркулювати між країнами.

22 жовтня міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс та уповноважений уряду Польщі щодо стратегічної енергетичної інфраструктури Петр Наїмський відвідають газопровід на литовсько-польському кордоні.

Загальна протяжність труби становить 508 км, із них 165 км прокладено на території Литви, а в Польщі газопровід буде протяжністю 343 км.

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Литва Польща
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