Литва и Польша соединили свои газопроводы

В рамках прокладки магистрального газопровода (GIPL) между Литвой и Польшей сварен так называемый "золотой шов", который соединяет системы передачи газа двух стран.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на литовский телеканал TV3.

Литовская компания Amber Grid заявила, что во время реализации проекта в Литве было выполнено 95% строительных работ.

Нужно завершить работы по оборудованию и проверки трубопровода. В следующем году газ начнет циркулировать между странами.

22 октября министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис и уполномоченный правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский посетят газопровод на литовско-польской границе.

Общая протяженность трубы составляет 508 км, из них 165 км проложено на территории Литвы, а в Польше газопровод будет протяженностью 343 км.