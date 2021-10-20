Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Британський регулятор оштрафував Facebook на майже $70 млн

Середа, 20 жовтня 2021, 15:06

Британський регулятор з питань конкуренції оштрафував Facebook на 50,5 млн фунтів стерлінгів ($69,6 млн) за відмову співпрацювати в рамках вивчення регулятором угоди про покупку сервісу з пошуку GIF-файлів Giphy.

Про це британський регулятор CMA повідомив у середу, пише "Європейська правда".

Регулятор заявив, що Facebook відмовився реагувати на його запити щодо надання додаткової інформації в рамках перевірки угоди з купівлі Giphy. Facebook не надав необхідну інформацію, незважаючи на кілька попереджень, заявили у CMA.

"Ми попереджали Facebook, що відмова надати нам інформацію є порушенням правил, але навіть після програшу Facebook в двох незалежних інстанціях компанія продовжувала ухилятися від виконання своїх юридичних обов'язків", - заявив регулятор.

"Це повинно бути попередженням будь-якій компанії, яка думає, що вона вища за закон", - йдеться у заяві.

Регулятор зазначив, що у Британії компаніям не потрібно отримувати схвалення CMA до завершення угоди купівлі-продажу. Але якщо вони вирішать піти на злиття, то регулятор може зупинити його, якщо вирішить, що в результаті можуть постраждати споживачі і необхідно провести розслідування.

Відповідаючи на заяву CMA, Facebook заявив, що не згідний з покаранням.

Напередодні Міністерство юстиції США оштрафувало Facebook на 14 млн доларів через порушення правил прийому на роботу іноземців.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія соцмережі
powered by lun.ua

Статті

Битва за Рим: як Італія знайшла протиотруту від популістів

Провал популістів дає надію на зміну тренду - для перемоги більше не обов'язково просто наобіцяти найбільше за всіх. І це може мати світоглядні наслідки вже на наступних парламентських виборах. 
20 жовтня 2021 — Ярина Груша-Поссамай, для Європейської правди

Злочини навколо Земана: як оточення президента обманювало Чехію

Найближче оточення президента Земана готується до кримінальних звинувачень і, можливо, вже почало термінову евакуацію до РФ.
20 жовтня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Від проривів до відкатів: що відбувається із виконанням Угоди про асоціацію

Понад чверть зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію, Україною виконано повністю. Однак щодо ще однієї чверті завдань робота навіть не розпочиналася.
19 жовтня 2021 — Любов Акуленко, Український центр європейської політики