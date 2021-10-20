Британський регулятор оштрафував Facebook на майже $70 млн

Британський регулятор з питань конкуренції оштрафував Facebook на 50,5 млн фунтів стерлінгів ($69,6 млн) за відмову співпрацювати в рамках вивчення регулятором угоди про покупку сервісу з пошуку GIF-файлів Giphy.

Про це британський регулятор CMA повідомив у середу, пише "Європейська правда".

Регулятор заявив, що Facebook відмовився реагувати на його запити щодо надання додаткової інформації в рамках перевірки угоди з купівлі Giphy. Facebook не надав необхідну інформацію, незважаючи на кілька попереджень, заявили у CMA.

"Ми попереджали Facebook, що відмова надати нам інформацію є порушенням правил, але навіть після програшу Facebook в двох незалежних інстанціях компанія продовжувала ухилятися від виконання своїх юридичних обов'язків", - заявив регулятор.

"Це повинно бути попередженням будь-якій компанії, яка думає, що вона вища за закон", - йдеться у заяві.

Регулятор зазначив, що у Британії компаніям не потрібно отримувати схвалення CMA до завершення угоди купівлі-продажу. Але якщо вони вирішать піти на злиття, то регулятор може зупинити його, якщо вирішить, що в результаті можуть постраждати споживачі і необхідно провести розслідування.

Відповідаючи на заяву CMA, Facebook заявив, що не згідний з покаранням.

Напередодні Міністерство юстиції США оштрафувало Facebook на 14 млн доларів через порушення правил прийому на роботу іноземців.