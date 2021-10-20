Британский регулятор оштрафовал Facebook почти на $70 млн

Британский регулятор по вопросам конкуренции оштрафовал Facebook на 50,5 млн фунтов стерлингов ($69,6 млн) за отказ сотрудничать в рамках изучения регулятором соглашения о покупке сервиса по поиску GIF-файлов Giphy.

Об этом британский регулятор CMA сообщил в среду, пишет "Европейская правда".

Регулятор заявил, что Facebook отказался реагировать на его запросы о предоставлении дополнительной информации в рамках проверки сделки по покупке Giphy. Facebook не предоставил необходимую информацию, несмотря на несколько предупреждений, заявили в CMA.

"Мы предупреждали Facebook, что отказ предоставить нам информацию является нарушением правил, но даже после проигрыша Facebook в двух независимых инстанциях компания продолжала уклоняться от выполнения своих юридических обязанностей", - заявил регулятор.

"Это должно быть предупреждением любой компании, которая думает, что она выше закона", - говорится в заявлении.

Регулятор отметил, что в Британии компаниям не нужно получать одобрение CMA до завершения сделки купли-продажи. Но если они решат пойти на слияние, то регулятор может остановить его, если решит, что в результате могут пострадать потребители и необходимо провести расследование.

Отвечая на заявление CMA, Facebook заявил, что не согласен с наказанием.

Накануне Министерство юстиции США оштрафовало Facebook на 14 млн долларов за нарушения правил приема на работу иностранцев.