Європарламент присудив премію Сахарова Навальному

Європарламент присудив премію імені Андрія Сахарова "За свободу думки" російському опозиціонеру Алексєю Навальному.

Про це повідомляють джерела "Радіо Свобода", знайомі з обговоренням нагороди, пише "Європейська правда".

Офіційне оголошення переможця відбудеться пізніше, 20 жовтня. Про перемогу політика заявила також фракція Європейської народної партії, яка номінувала Навального.

Russian Opposition leader @Navalny is the laureate of the 2021 #SakharovPrize for Freedom of Thought.



Mr. Putin, free Alexei #Navalny. Europe calls for his - and all other political prisoners’ - freedom.#freenavalny pic.twitter.com/txf46QNV4k