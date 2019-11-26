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Сенцов отримав премію Сахарова в Європарламенті

Вівторок, 26 листопада 2019, 13:21

Український режисер та колишній бранець Кремля Олег Сенцов 26 листопада отримав премію Сахарова в Європейському парламенті.

Про це повідомляє "Європейська правда".

25 жовтня 2018 року Європейський парламент оголосив Олега Сенцова лауреатом премії Сахарова. Він перший в історії представник України, якого відзначили цією нагородою. Проте Сенцов не зміг отримати премію особисто, оскільки перебував в російському ув’язненні.

 

Премія Сахарова за свободу думки є щорічною відзнакою Європейського парламенту. Вона започаткована 1988 року і вручається в 4 областях, зокрема в області захисту прав людини і її основних свобод.

Сенцов також виступив із промовою перед депутатами у Страсбурзі і пізніше дасть пресконференцію разом із президентом Європарламенту Давідом Сассолі.

Вручення премії Сахарова Сенцову спочатку планувалося на жовтень, але церемонію перенесли.

Сенцов у жовтні перебував у Страсбурзі, де проходила осіння сесія ПАРЄ. Він зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном.

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