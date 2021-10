Европарламент присудил премию Сахарова Навальному

Европарламент присудил премию имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" российскому оппозиционеру Алексею Навальному.

Об этом сообщают источники "Радио Свобода", знакомые с обсуждением награды, пишет "Европейская правда".

Официальное объявление победителя состоится позже, 20 октября. О победе политика заявила также фракция Европейской народной партии, которая номинировала Навального.

🚨#BREAKING🚨



Russian Opposition leader @Navalny is the laureate of the 2021 #SakharovPrize for Freedom of Thought.



Mr. Putin, free Alexei #Navalny. Europe calls for his - and all other political prisoners’ - freedom.#freenavalny pic.twitter.com/txf46QNV4k