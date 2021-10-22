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В Молдове объявят чрезвычайное положение из-за газового кризиса

Пятница, 22 октября 2021, 09:52

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что в стране объявят чрезвычайное положение из-за газового кризиса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Гаврилица заявила, в Москве состоялся новый раунд переговоров, но на данный момент нет окончательной договоренности с "Газпромом" и "нет уверенности" в том, что власти смогут в итоге договориться о заключении договора.

"На молдавском газовом рынке наблюдается дефицит газа в объеме около 16 млн кубических метров. При этом необходимые объемы газа в октябре покрыты лишь на 67%. Давление в газотранспортной сети достигло критического уровня, что может нарушить функционирование газовых систем. Поскольку "Молдовагаз" не держит своего слова и не обеспечивает необходимое давление в газовой сети, мы вынуждены в срочном порядке перейти к альтернативному плану", — сказала Гаврилица.

По ее словам, в пятницу правительство проведет заседание, после которого запросит парламент ввести в стране чрезвычайное положение. Это позволит обойти определенные процедуры, предусмотренные законом, чтобы ускорить закупку газа из альтернативных источников.

В частности, как отметила премьер, введение режима чрезвычайного положения позволит выделить сейчас из бюджета необходимую суму денег предприятию Energocom, и не ждать месяц, как предусматривает закон.

Energocom проведет тендер и закупит объемы природного газа для подачи в национальную сеть, чтобы вернуть давление в системе к нормальному уровню, что позволит обеспечить страну газом.

При этом премьер подчеркнула, что правительство намерено продолжат переговоры с "Газпромом". "Если соглашения так и не удастся достигнуть, мы прибегнем к другим мерам, чтобы обеспечить энергетическую безопасность страны", — сказала Гаврилица.

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Молдова
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