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У Білорусі скасували масковий режим після критики Лукашенка

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 10:52

Міністерство охорони здоров'я Білорусі скасувало обов'язковий масковий режим, запроваджений в республіці 9 жовтня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в телеграм-каналі МОЗ.

"Вилучено вимогу щодо обов'язковості використання фізичними особами засобів індивідуального захисту при відвідуванні об'єктів, організацій, автомобільного, за винятком автомобілів особистого користування, повітряного, водного, залізничного транспорту, включаючи метрополітен", - йдеться в повідомленні.

19 жовтня самопроголошений президент Олександр Лукашенко зажадав "не допускати ніякого тиску на людей в питаннях носіння захисних масок, дистанціювання і вакцинації".

Він також заявив, що на відкритому повітрі немає ніякої необхідності носити маску. "На вулиці людина повинна дихати свіжим повітрям. Не треба тиснути людей. Маска на вулиці не потрібна", - сказав він.

За даними Міністерства охорони здоров'я Білорусі, на сьогодні понад 2 674 000 жителів отримали першу дозу вакцини проти COVID-19, з них понад 1 991 000 пройшли повний курс вакцинації.

За останню добу в країні зареєстровано 2097 пацієнтів з COVID-19.

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