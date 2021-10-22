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В Беларуси отменили масочный режим после критики Лукашенко

Пятница, 22 октября 2021, 10:52

Министерство здравоохранения Беларуси отменило обязательный масочный режим, введенный в республике 9 октября.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в телеграм-канале Минздрава.

"Исключено требование к обязательности использования физическими лицами средств индивидуальной защиты при посещении объектов, организаций, автомобильного, за исключением автомобилей личного пользования, воздушного, водного, железнодорожного транспорта, включая метрополитен", - говорится в сообщении.

19 октября самопровозглашенный президент Александр Лукашенко потребовал "не допускать никакого давления на людей в вопросах ношения защитных масок, дистанцирования и вакцинации".

Он также заявил, что на открытом воздухе нет никакой необходимости носить маску. "На улице человек должен дышать свежим воздухом. Не надо давить людей. Маска на улице не нужна", - сказал он.

По данным Минздрава Беларуси, на сегодняшний день более 2 674 000 жителей получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1 991 000 прошли полный курс вакцинации.

За последние сутки в стране зарегистрированы 2097 пациентов с COVID-19.

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