Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Португалія обмежила рівень цін на паливо

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 11:19

У Португалії в п'ятницю набув чинності закон, який дозволяє уряду обмежувати маржу на збут палива.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

Закон вносить зміни до кількох указів, які встановлюють загальні принципи організації та функціонування Національної нафтової системи. Тепер у ньому зазначається, що "максимальна маржа" може "бути визначена для буд -якої діяльності у ланцюжку створення вартості простих палив або зрідженого газу, що встановлюється наказом членів уряду, відповідальних за сфери економіки та енергетики".

Закон також уточнює, що "максимальна маржа має бути обмежена в часі".

Раніше на пресконференції міністр навколишнього середовища Жоао Педро Матос Фернандеш заявив, що закон має на меті "надати уряду інструмент, щоб, коли прибутки від продажу палива надзвичайно високі і до цього не має підстав, він може за указом обмежити ці межі.

Цю ініціативу розкритикували асоціації паливного сектору, які звинуватили уряд у бажанні відвернути увагу від ваги податків в ціні на паливо.

Опозиційні партії також висловлювали занепокоєння зростанням цін на енергоносії, заявляючи, що надані урядом рішення є недостатніми.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Португалія
powered by lun.ua

Статті

Розділене тріо: як Молдова, Грузія та Україна шукають свої шляхи для зближення з ЄС

Київ обрав найбільш оригінальний шлях. Ми не подаємо заявку, принаймні зараз, але домовляємося про підтримку членства України в ЄС...
22 жовтня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

“Україна увійде до наступної хвилі розширення ЄС”. Програмна промова міністра Кулеби

"Наступна хвиля розширення ЄС матиме назву "Асоційоване тріо". Тому наше ключове очікування від ЄС – надання Україні європейської перспективи".
21 жовтня 2021 — міністр закордонних справ

Дерева замість автомобілів: як змінити пріоритети міста, дослухаючись до дітей

Діти стали нашими головними адвокатами, які поступово змінили думку дорослих. Ми плануємо посадити 2 мільйони дерев, щоб захистити місто від пилу та вітрів.
21 жовтня 2021 — Еріон Веліай , мер Тірани