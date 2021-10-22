Португалія обмежила рівень цін на паливо

У Португалії в п'ятницю набув чинності закон, який дозволяє уряду обмежувати маржу на збут палива.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

Закон вносить зміни до кількох указів, які встановлюють загальні принципи організації та функціонування Національної нафтової системи. Тепер у ньому зазначається, що "максимальна маржа" може "бути визначена для буд -якої діяльності у ланцюжку створення вартості простих палив або зрідженого газу, що встановлюється наказом членів уряду, відповідальних за сфери економіки та енергетики".

Закон також уточнює, що "максимальна маржа має бути обмежена в часі".

Раніше на пресконференції міністр навколишнього середовища Жоао Педро Матос Фернандеш заявив, що закон має на меті "надати уряду інструмент, щоб, коли прибутки від продажу палива надзвичайно високі і до цього не має підстав, він може за указом обмежити ці межі.

Цю ініціативу розкритикували асоціації паливного сектору, які звинуватили уряд у бажанні відвернути увагу від ваги податків в ціні на паливо.

Опозиційні партії також висловлювали занепокоєння зростанням цін на енергоносії, заявляючи, що надані урядом рішення є недостатніми.