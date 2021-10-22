Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Берлусконі виправдали за звинуваченням у хабарництві у справі "бунга-бунга"

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 13:24

Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі виправданий за звинуваченням у підкупі свідка у зв'язку з кримінальною справою про проституцію неповнолітніх, за якою його переслідують з 2013 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Берлусконі, засновник і лідер консервативної партії Forza Italia, був звинувачений у підкупі свідків, щоб вони дали неправдиві заяви про його сумнозвісні вечірки Bunga Bunga за участю молодих жінок. Прокурор просив суд Сієни засудити Берлусконі до 4 років тюремного ув'язнення.

У 2013 році Берлусконі був визнаний винним в першій інстанції у виплаті Карімі Ель Махруг - 17-річній танцівниці з нічного клубу - за секс, перш ніж апеляційний суд скасував обвинувальний вирок.

Берлусконі звинувачувався в тому, що він платив Данило Маріані за свідчення на його користь. Той заявив в суді, що єдиний фізичний контакт Берлусконі зі своїми гостями жіночої статі - це рукостискання.

Але суд в Сієні прийшов до висновку, що обвинувачення не змогло довести, що Берлусконі заплатив Маріані за брехню, і таким чином виправдав колишнього прем'єр-міністра. Маріані, однак, раніше був засуджений в травні до двох років тюремного ув'язнення - визнаний винним у брехні суддям в першому судовому процесі.

Берлусконі все ще проходить обвинуваченим у двох інших справах про хабарництво в Мілані та Римі. Судові процеси будуть проходити в різних судах залежно від місцезнаходження банків, які отримали передбачувані хабарі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Італія кримінал
powered by lun.ua

Статті

Розділене тріо: як Молдова, Грузія та Україна шукають свої шляхи для зближення з ЄС

Київ обрав найбільш оригінальний шлях. Ми не подаємо заявку, принаймні зараз, але домовляємося про підтримку членства України в ЄС...
22 жовтня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

“Україна увійде до наступної хвилі розширення ЄС”. Програмна промова міністра Кулеби

"Наступна хвиля розширення ЄС матиме назву "Асоційоване тріо". Тому наше ключове очікування від ЄС – надання Україні європейської перспективи".
21 жовтня 2021 — міністр закордонних справ

Дерева замість автомобілів: як змінити пріоритети міста, дослухаючись до дітей

Діти стали нашими головними адвокатами, які поступово змінили думку дорослих. Ми плануємо посадити 2 мільйони дерев, щоб захистити місто від пилу та вітрів.
21 жовтня 2021 — Еріон Веліай , мер Тірани