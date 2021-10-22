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Берлускони оправдали по обвинению во взяточничестве по делу "бунга-бунга"

Пятница, 22 октября 2021, 13:24

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони оправдан по обвинению в подкупе свидетеля в связи с уголовным делом о проституции несовершеннолетних, с которым он столкнулся в 2013 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Берлускони, основатель и лидер консервативной партии Forza Italia, был обвинен в подкупе свидетелей, чтобы они дали ложные заявления о его печально известных вечеринках Bunga Bunga с участием молодых женщин. Прокурор просил суд Сиены приговорить Берлускони к 4 годам тюремного заключения.

В 2013 году Берлускони был признан виновным в первой инстанции в выплате Кариме Эль Махруг - 17-летней танцовщице из ночного клуба - за секс, прежде чем апелляционный суд отменил обвинительный приговор.

Берлускони обвинялся в том, что он платил Данило Мариани за дачу показаний в его пользу. Тот заявил в суде, что единственный физический контакт Берлускони со своими гостями женского пола - это рукопожатие.

Но суд в Сиене пришел к выводу, что обвинение не смогло доказать, что Берлускони заплатил Мариани за ложь, и таким образом оправдал бывшего премьер-министра. Мариани, однако, ранее был приговорен в мае к двум годам тюремного заключения - признан виновным во лжи судьям в первоначальном судебном процессе.

Берлускони все еще проходит обвиняемым по двум другим делам о взяточничестве в Милане и Риме. Судебные процессы будут проходить в разных судах в зависимости от местонахождения банков, получивших предполагаемые взятки.

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Италия криминал
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