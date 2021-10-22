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П'ять країн ЄС запропонували створення сил швидкого реагування - ЗМІ

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 13:59

П'ять країн Європейського союзу виступили з ініціативою щодо створення сил швидкого реагування на випадок майбутніх військових криз.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Ініціатива, в якій беруть участь Німеччина, Фінляндія, Нідерланди, Португалія і Словенія, спрямована на розширення існуючих бойових груп ЄС, які є багатонаціональними військовими підрозділами чисельністю 1500 осіб.

Очікується, що нові сили будуть включати космічні та кібернетичні сили, а також сили спеціального призначення і повітряний транспорт.

П'ять країн заявили, що недавні події в Афганістані показали, що ЄС повинен мати можливість діяти швидко. Для цього необхідно поліпшити доступність, готовність, можливість розгортання і компетентність сил.

Щоб забезпечити більшу гнучкість, п'ять держав також запропонували використовувати статтю 44 Договору про ЄС, яка ніколи раніше не застосовувалася. Стаття дозволяє коаліції держав-членів провадити діяльність із забезпечення безпеки з дозволу інших країн, які не беруть участі.

План також закликає країни-члени ЄС використовувати більше угод про регіональну співпрацю. Однак в ньому не передбачено будь-яких конкретних пропозицій щодо чисельності сил з точки зору особового складу.

У документі говориться, що сухопутні війська повинні бути бригадою, тобто близько 5 тисяч осіб.

Нинішня концепція бойової групи передбачає, що в резерві перебуватимуть два підрозділи, кожний приблизно по 1500 військовослужбовців, а сили з різних країн-членів будуть змінюватися кожні шість місяців.

Нагадаємо, міністри оборони країн НАТО затвердили глобальний план оборони Альянсу. Його деталі не розкриваються, але ЗМІ повідомляли, що план визначає план захисту від будь-якого потенційного нападу Росії на кількох напрямках.

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