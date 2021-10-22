Пять стран ЕС предложили создание сил быстрого реагирования - СМИ

Пять стран Европейского союза выступили с инициативой по созданию сил быстрого реагирования на случай будущих военных кризисов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Инициатива, в которой участвуют Германия, Финляндия, Нидерланды, Португалия и Словения, направлена ​​на расширение существующих боевых групп ЕС, которые представляют собой многонациональные военные подразделения численностью 1500 человек каждая.

Ожидается, что новые силы будут включать космические и кибернетические силы, а также силы специального назначения и воздушный транспорт.

Пять стран заявили, что недавние события в Афганистане показали, что ЕС должен иметь возможность действовать быстро. Для этого необходимо было улучшить доступность, готовность, возможность развертывания и компетентность сил.

Чтобы обеспечить большую гибкость, пять государств также предложили использовать статью 44 Договора о ЕС, которая никогда ранее не применялась. Статья позволяет коалициям государств-членов осуществлять деятельность по обеспечению безопасности с разрешения других не участвующих стран.

План также призывает страны-члены ЕС использовать больше соглашений о региональном сотрудничестве. Однако в нем не содержится каких-либо конкретных предложений относительно численности сил с точки зрения личного состава.

В документе говорится, что сухопутные войска должны быть бригадой, то есть около 5 тысяч человек.

Нынешняя концепция боевой группы предусматривает, что в резерве будут находиться два подразделения, каждое примерно по 1500 военнослужащих, а силы из разных стран-членов будут сменяться каждые шесть месяцев.

Напомним, министры обороны стран НАТО утвердили глобальный план обороны Альянса. Его детали неизвестны, но СМИ сообщали, что документ предусматривает защиты от любого потенциального нападения России на нескольких направлениях.