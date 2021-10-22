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Польща засудила російський перепис населення в Криму

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 16:33

Польща наполягає на тому, що рішення Росії провести перепис населення на території окупованого нею українського Криму є гідним засудження.

Про це заявило МЗС Польщі у п’ятницю, 22 жовтня, повідомляє "Європейська правда".

"Польща стверджує, що окупація Криму незаконна. Рішення Росії про проведення перепису населення на тимчасово окупованих територіях України гідне засудження", - йдеться у заяві польського МЗС у Twitter.

Росія проводить перепис населення з 15 жовтня до 14 листопада, він відбувається й на території окупованого нею Криму.

Проведення російського перепису населення в Криму та Севастополі раніше засудили у Великій Британії, ЄС, США, Міністерстві закордонних справ України та низці інших країн.

Євросоюз заявив, що ці дії Росії є спробою узаконити незаконну анексію Криму і ще більше підірвати суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах.

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Польща Крим Росія
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