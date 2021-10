Польща засудила російський перепис населення в Криму

Польща наполягає на тому, що рішення Росії провести перепис населення на території окупованого нею українського Криму є гідним засудження.

Про це заявило МЗС Польщі у п’ятницю, 22 жовтня, повідомляє "Європейська правда".

"Польща стверджує, що окупація Криму незаконна. Рішення Росії про проведення перепису населення на тимчасово окупованих територіях України гідне засудження", - йдеться у заяві польського МЗС у Twitter.

Poland maintains that the occupation of Crimea is illegal. Russia's decision to conduct a census in the temporarily occupied territories of Ukraine is worthy of condemnation.