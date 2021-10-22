Польща засудила російський перепис населення в Криму
Польща наполягає на тому, що рішення Росії провести перепис населення на території окупованого нею українського Криму є гідним засудження.
Про це заявило МЗС Польщі у п’ятницю, 22 жовтня, повідомляє "Європейська правда".
"Польща стверджує, що окупація Криму незаконна. Рішення Росії про проведення перепису населення на тимчасово окупованих територіях України гідне засудження", - йдеться у заяві польського МЗС у Twitter.
Poland maintains that the occupation of Crimea is illegal. Russia's decision to conduct a census in the temporarily occupied territories of Ukraine is worthy of condemnation.— Ministry of Foreign Affairs 🇵🇱 (@PolandMFA) October 22, 2021
Росія проводить перепис населення з 15 жовтня до 14 листопада, він відбувається й на території окупованого нею Криму.
Проведення російського перепису населення в Криму та Севастополі раніше засудили у Великій Британії, ЄС, США, Міністерстві закордонних справ України та низці інших країн.
Євросоюз заявив, що ці дії Росії є спробою узаконити незаконну анексію Криму і ще більше підірвати суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах.