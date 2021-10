Польша осудила российскую перепись населения в Крыму

Польша настаивает на том, что решение России провести перепись населения на территории оккупированного ею украинского Крыма является достойным осуждения.

Об этом заявил МИД Польши в пятницу, 22 октября, сообщает "Европейская правда".

"Польша утверждает, что оккупация Крыма незаконна. Решение России о проведении переписи населения на временно оккупированных территориях Украины достойно осуждения", - говорится в заявлении польского МИД в Twitter.

Poland maintains that the occupation of Crimea is illegal. Russia's decision to conduct a census in the temporarily occupied territories of Ukraine is worthy of condemnation.