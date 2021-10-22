Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Польша осудила российскую перепись населения в Крыму

Пятница, 22 октября 2021, 16:33

Польша настаивает на том, что решение России провести перепись населения на территории оккупированного ею украинского Крыма является достойным осуждения.

Об этом заявил МИД Польши в пятницу, 22 октября, сообщает "Европейская правда".

"Польша утверждает, что оккупация Крыма незаконна. Решение России о проведении переписи населения на временно оккупированных территориях Украины достойно осуждения", - говорится в заявлении польского МИД в Twitter.

 Россия проводит перепись населения с 15 октября по 14 ноября, она проводиться также на территории оккупированного ею Крыму.

Проведение российской переписи населения в Крыму и Севастополе ранее осудили в Великобритании, ЕС, США, Министерстве иностранных дел Украины и ряде других стран.

Евросоюз заявил, что эти действия России являются попыткой узаконить незаконную аннексию Крыма и еще больше подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Польша Крым Россия
powered by lun.ua

Статьи

Разделенное трио: как Молдова, Грузия и Украина ищут свои пути для сближения с ЕС

Киев выбрал наиболее оригинальный путь. Мы не подаем заявку, по крайней мере сейчас, но договариваемся о поддержке членства Украины в ЕС ... (укр.).
22 октября 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

"Украина войдет в следующую волну расширения ЕС". Программная речь министра Кулебы

"Следующая волна расширения ЕС будет называться "Ассоциированное трио". Поэтому наше ключевое ожидание от ЕС - предоставление Украине европейской перспективы"(укр.).
21 октября 2021 — министр иностранных дел

Деревья вместо автомобилей: как изменить приоритеты города, прислушиваясь к детям

Дети стали нашими главными адвокатами, которые постепенно изменили мнение взрослых. Мы планируем посадить 2 миллиона деревьев, чтобы защитить город от пыли и ветров (укр.).
21 октября 2021 — Єрион Велиай, мэр Тираны