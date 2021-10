Єврокомісія надала Україні транш макрофіну на 600 млн євро

Європейська комісія у понеділок виділила Україні другий транш макрофінансової допомоги у розмірі 600 млн євро.

Про це у на брифінгу в Брюсселі повідомила речниця ЄК, пише "Європейська правда".

"Європейська комісія від імені ЄС сьогодні виділила 600 млн євро макрофінансової допомоги Україні. Це другий і останній транш за чинною програмою макрофінансової допомоги Україні після першої виплати 600 мільйонів євро в грудні 2020 року", - зазначила вона.

Ця виплата є частиною екстреного пакета макрофінансової допомоги у розмірі 3 млрд євро для десяти партнерів Євросоюзу, який спрямований на те, щоб допомогти їм обмежити економічні наслідки пандемії COVID-19.

Макрофінансова допомога – це кредитні кошти, які надаються за вкрай вигідною ставкою.

Президент Володимир Зеленський подякував главі Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн і віцепрезиденту Валдісу Домбровскісу за плідну співпрацю та ефективну підтримку реформ.

Following the 23rd Ukraine-EU Summit, EUR 600 million of macro-financial aid were received today from 🇪🇺. Grateful to EC President @vonderleyen and Vice-President @Vdombrovskis for a fruitful cooperation & effective support of reforms. Together we’re building a European Ukraine.