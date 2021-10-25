Єврокомісія надала Україні транш макрофіну на 600 млн євро

Європейська комісія у понеділок виділила Україні другий транш макрофінансової допомоги у розмірі 600 млн євро.

Про це у на брифінгу в Брюсселі повідомила речниця ЄК, пише "Європейська правда".

"Європейська комісія від імені ЄС сьогодні виділила 600 млн євро макрофінансової допомоги Україні. Це другий і останній транш за чинною програмою макрофінансової допомоги Україні після першої виплати 600 мільйонів євро в грудні 2020 року", - зазначила вона.

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Ця виплата є частиною екстреного пакета макрофінансової допомоги у розмірі 3 млрд євро для десяти партнерів Євросоюзу, який спрямований на те, щоб допомогти їм обмежити економічні наслідки пандемії COVID-19.

Макрофінансова допомога – це кредитні кошти, які надаються за вкрай вигідною ставкою.

Президент Володимир Зеленський подякував главі Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн і віцепрезиденту Валдісу Домбровскісу за плідну співпрацю та ефективну підтримку реформ.

Following the 23rd Ukraine-EU Summit, EUR 600 million of macro-financial aid were received today from 🇪🇺. Grateful to EC President @vonderleyen and Vice-President @Vdombrovskis for a fruitful cooperation & effective support of reforms. Together we’re building a European Ukraine. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 25, 2021

Раніше повідомлялося, що ЄС виділить Україні другий транш макрофінансової допомоги у розмірі 600 млн євро попри відсутність активної співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Перший транш Європейської комісії від імені ЄС в розмірі 600 млн євро Україна отримала в грудні 2020 року в рамках програми макрофінансової допомоги, пов'язаної з COVID-19.

З огляду на надзвичайний характер цієї підтримки, першу виплату було здійснено без виконання будь-яких конкретних умов з боку України.

Видачу другого траншу узалежнили від виконання восьми конкретних заходів, викладених у меморандумі. До них належать заходи у сфері управління державними фінансами, боротьби з корупцією, поліпшення ділового середовища та управління державними підприємствами.