Еврокомиссия предоставила Украине транш макрофина на 600 млн евро

Европейская комиссия в понедельник выделила Укране второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.

Об этом в на брифинге в Брюсселе сообщила пресс-секретарь ЕК, пишет "Европейская правда".

"Европейская комиссия от имени ЕС сегодня выделила 600 млн евро макрофинансовой помощи Украине. Это второй и последний транш по действующей программе макрофинансофои помощи Украине после первой выплаты 600 млн евро в декабре 2020 года", - отметила она.

Эта выплата является частью экстренного пакета макрофинансовой помощи в размере 3 млрд евро для десяти партнеров Евросоюза, который направлен на то, чтобы помочь им ограничить экономические последствия пандемии COVID-19.

Макрофинансовая помощь - это кредитные средства, которые предоставляются по очень выгодной ставке.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и вице-президента Валдиса Домбровскиса за плодотворное сотрудничество и эффективную поддержку реформ.

Following the 23rd Ukraine-EU Summit, EUR 600 million of macro-financial aid were received today from 🇪🇺. Grateful to EC President @vonderleyen and Vice-President @Vdombrovskis for a fruitful cooperation & effective support of reforms. Together we’re building a European Ukraine.