Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Зеленський: Єврокомісія схвалила другий транш макрофіну для України у розмірі 600 млн євро

Середа, 15 вересня 2021, 09:54

Єврокомісія схвалила виділення для України другого траншу макрофінансової допомоги обсягом 600 млн євро, отримання якого було прив’язане до реалізації низки реформ. 

Про рішення заявили президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, пише "Європейська правда".

"Вдячний Єврокомісії та Валдісу Домбровскісу за надання 600 млн євро другого траншу макрофінансової допомоги Україні. Це прискорить наше економічне відновлення після пандемії коронавірусу. Поглиблюємо наші відносини з ЄС та продовжуємо реформи, що підвищать стійкість Європи", - заявив Шмигаль. 

"Вітаю рішення Єврокомісії надати Україні 600 млн другого траншу макрофінансової допомоги. Дякую президентці Урсулі фон дер Ляєн та Валдісу Домбровскісу за позитивну оцінку втілених в Україні реформ. Це свідчення солідарності України та ЄС у подоланні викликів і боротьбі з коронавірусом", - заявив Зеленський.

Перший транш Європейської комісії від імені ЄС в розмірі 600 млн євро Україна отримала в грудні 2020 року в рамках програми макрофінансової допомоги, пов'язаної з COVID-19.

З огляду на надзвичайний характер цієї підтримки першу виплату було здійснено без виконання будь-яких конкретних умов з боку України.

Видачу другого траншу узалежнили від виконання восьми конкретних заходів, викладених у меморандумі. До них належать заходи у сфері управління державними фінансами, боротьби з корупцією, поліпшення ділового середовища та управління державними підприємствами. 

Однієї з ключових вимог для отримання другого траншу макрофінансової допомоги ЄС було реформування Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя, і два ключових закони було прийнято. 

У серпні віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявив, що Україна виконала всі основні умови для отримання другого траншу макрофінансової допомоги у розмірі 600 млн євро, але його надходження можливе після рішення МВФ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

Статті

Момент істини для судової реформи: яким шляхом піде Україна

Справедлива судова система — це щось дуже європейське. І також дуже євроатлантичне. Настав час приступити до роботи та впровадити цю реформу.
15 вересня 2021 — Матті Маасікас, посол Євросоюзу в Україні

Ліки для Європи: як українській фармацевтиці вийти на ринок ЄС

Угода АСАА між ЄС та Ізраїлем у фармацевтичній галузі – це важливий прецедент, до якого може апелювати Україна під час перегляду УА.
15 вересня 2021 — Назар Бобицький, UBTA

Напередодні історичної поразки: як партія Меркель втратила шанси на перемогу

Чому партія Меркель стрімко втрачає шанси на збереження влади? І що чекає німецьких християнських демократів у опозиції?
14 вересня 2021 — Віктор Савінок, Берлін, для Європейської правди