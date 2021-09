Зеленський: Єврокомісія схвалила другий транш макрофіну для України у розмірі 600 млн євро

Єврокомісія схвалила виділення для України другого траншу макрофінансової допомоги обсягом 600 млн євро, отримання якого було прив’язане до реалізації низки реформ.

Про рішення заявили президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, пише "Європейська правда".

"Вдячний Єврокомісії та Валдісу Домбровскісу за надання 600 млн євро другого траншу макрофінансової допомоги Україні. Це прискорить наше економічне відновлення після пандемії коронавірусу. Поглиблюємо наші відносини з ЄС та продовжуємо реформи, що підвищать стійкість Європи", - заявив Шмигаль.

Grateful to @EU_Commission & @VDombrovskis for providing €600 mln of the 2nd tranche of macro-financial assistance to 🇺🇦

It'll accelerate our economic recovery from the COVID-19. We're deepening our relations w/EU, continuing reforms that will strengthen the resilience of Europe