Зеленський: Єврокомісія схвалила другий транш макрофіну для України у розмірі 600 млн євро

Єврокомісія схвалила виділення для України другого траншу макрофінансової допомоги обсягом 600 млн євро, отримання якого було прив’язане до реалізації низки реформ.

Про рішення заявили президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, пише "Європейська правда".

"Вдячний Єврокомісії та Валдісу Домбровскісу за надання 600 млн євро другого траншу макрофінансової допомоги Україні. Це прискорить наше економічне відновлення після пандемії коронавірусу. Поглиблюємо наші відносини з ЄС та продовжуємо реформи, що підвищать стійкість Європи", - заявив Шмигаль.

Grateful to @EU_Commission & @VDombrovskis for providing €600 mln of the 2nd tranche of macro-financial assistance to 🇺🇦

It'll accelerate our economic recovery from the COVID-19. We're deepening our relations w/EU, continuing reforms that will strengthen the resilience of Europe — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) September 15, 2021

"Вітаю рішення Єврокомісії надати Україні 600 млн другого траншу макрофінансової допомоги. Дякую президентці Урсулі фон дер Ляєн та Валдісу Домбровскісу за позитивну оцінку втілених в Україні реформ. Це свідчення солідарності України та ЄС у подоланні викликів і боротьбі з коронавірусом", - заявив Зеленський.

Вітаю рішення @EU_Commission про виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги в сумі €600 млн. Вдячний #ЄС, @vonderleyen, @Vdombrovskis за позитивну оцінку впроваджуваних Україною реформ. Це свідчення солідарності 🇺🇦 та 🇪🇺 у подоланні викликів і боротьбі з #COVID19 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 15, 2021

Перший транш Європейської комісії від імені ЄС в розмірі 600 млн євро Україна отримала в грудні 2020 року в рамках програми макрофінансової допомоги, пов'язаної з COVID-19.

З огляду на надзвичайний характер цієї підтримки першу виплату було здійснено без виконання будь-яких конкретних умов з боку України.

Видачу другого траншу узалежнили від виконання восьми конкретних заходів, викладених у меморандумі. До них належать заходи у сфері управління державними фінансами, боротьби з корупцією, поліпшення ділового середовища та управління державними підприємствами.

Однієї з ключових вимог для отримання другого траншу макрофінансової допомоги ЄС було реформування Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя, і два ключових закони було прийнято.

У серпні віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявив, що Україна виконала всі основні умови для отримання другого траншу макрофінансової допомоги у розмірі 600 млн євро, але його надходження можливе після рішення МВФ.