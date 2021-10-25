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В Польше допустили усиление коронавирусных ограничений из-за увеличения заражений

Понедельник, 25 октября 2021, 14:52

Польше придется ввести жесткие ограничения по COVID-19, если среднее количество случаев заражения в день превысит 7000.

Об этом заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский, которого цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

В Центральной и Восточной Европе, где уровень вакцинации ниже, чем на западе континента, в последние недели наблюдается всплеск заболеваемости, а власти Польши призывают население сделать прививку и соблюдать действующие ограничения.

"Если в конце октября мы будем на среднем уровне более 7000 случаев в день, нам придется рассмотреть возможность принятия более жестких ограничительных мер. Решения будут приняты в начале ноября ", - сказал польский министр.

Однако Недзельский подчеркнул, что правительство не рассматривает возможность локдауна.

В субботу Польша впервые с мая сообщила о более 6 тыс. ежедневных случаев.

Заместитель министра здравоохранения Вальдемар Краска заявил в понедельник для общественного вещателя Polskie Radio 1, что ежедневные случаи растут примерно на 90% в неделю.

"Результаты, которые мы получили в понедельник, не отражают, на какой стадии пандемии мы сейчас находимся, они всегда ниже ... Более важен этот сильный тренд к росту, который держится на данный момент. Это около 90% по сравнению с прошлой неделей ", - сказал он.

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Польша
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