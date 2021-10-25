У Нідерландах розглядають нові обмеження, оскільки кількість інфікованих зростає

Уряд Нідерландів дуже стурбований швидко зростаючим числом випадків коронавірусу і розглядає додаткові заходи для стримування поширення інфекції.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Х'юго Де Йонге в коментарі телеканалу NOS, повідомляє "Європейська правда".

За словами Де Йонге, число людей, що потрапили в лікарню з коронавірусом, збільшилося набагато швидше, ніж очікувалося.

Кабінет міністрів пояснить на пресконференції у вівторок, яких заходів слід вжити для зниження зараження. Пресконференція раніше була призначена на п'ятницю. "Все йде дуже швидко. Нам доведеться зіткнутися з тим, що цифри зростають швидше і раніше, ніж очікувалося", - сказав Де Йонге.

За словами Де Йонге, Кабінету міністрів доводиться робити важкий вибір, наприклад, нав'язувати заходи суспільству в цілому або конкретним групам. "Ми разом проводимо аналіз того, що особливо нещеплені люди піддаються найбільшому ризику інфікування та зараження інших", - сказав він.

Де Йонге також зазначив, що в лікарні потрапляють в основному нещеплені люди: "Це означає, що заходи, які ми повинні прийняти, також повинні віддавати належне цій ситуації".

Кількість інфікованих в Нідерландах зростає протягом місяця і досягла найвищого рівня з липня після того, як в кінці вересня були скасовані більшість заходів соціального дистанціювання.

Уряд Нідерландів послабив більшість обмежень 25 вересня і запровадив "COVID-перепустку", яка підтверджує вакцинацію або недавній негативний результат тесту, як вимогу для відвідувачів барів, ресторанів, клубів або культурних заходів.

З того часу число інфекцій в країні, яка налічує 17,5 мільйона осіб, збільшилася на 75% в порівнянні з тижнем раніше в неділю до 6350. Число смертей, пов'язаних з COVID-19, зареєстрованих за вихідні, збільшилося більш ніж удвічі і склало 25.

За даними уряду, 84,5% дорослого населення Нідерландів повністю вакциновані.