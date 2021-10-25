В Нидерландах рассматривают новые ограничения, поскольку количество инфицированных растет

Правительство Нидерландов очень обеспокоено быстро растущим числом случаев коронавируса и рассматривает дополнительные меры для сдерживания распространения инфекции.

Об этом заявил министр здравоохранения Хьюго Де Йонге в комментарии телеканалу NOS, сообщает "Европейская правда".

По словам Де Йонге, число людей, попавших в больницу с коронавирусом, увеличилось намного быстрее, чем ожидалось.

Кабинет министров объяснит на пресс-конференции во вторник, какие меры следует предпринять для снижения заражения. Пресс-конференция ранее была назначена на пятницу. "Все идет слишком быстро. Нам придется столкнуться с тем, что цифры растут быстрее и раньше, чем ожидалось", - сказал Де Йонге.

По словам Де Йонге, кабинету министров приходится делать трудный выбор, например, навязывать меры обществу в целом или конкретным группам.

"Мы вместе проводим анализ того, что особенно непривитые люди подвергаются наибольшему риску инфицирования и заражения других", - сказал он.

Де Йонге также отметил, что в больницы попадают в основном непривитые люди: "Это означает, что меры, которые мы должны принять, также должны отдавать должное этой ситуации".

Количество инфицированных в Нидерландах растет в течение месяца и достигло самого высокого уровня с июля в последние после того, как в конце сентября были отменены большинство мер социального дистанцирования.

Правительство Нидерландов ослабило большинство ограничений 25 сентября и ввело "COVID-пропуск", подтверждающий вакцинацию или недавний отрицательный результат теста, в качестве требования для посетителей баров, ресторанов, клубов или культурных мероприятий.

С тех пор число инфекций в стране, насчитывающее 17,5 миллионов человек, увеличилось, и они подскочили на 75% по сравнению с неделей ранее в воскресенье до 6350. Число смертей, связанных с COVID-19, зарегистрированных за выходные, увеличилось более чем вдвое и составило 25.

По данным правительства, 84,5% взрослого населения Нидерландов полностью вакцинированы.