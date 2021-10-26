В Эстонии лишили депутатского иммунитета экс-министра, подозреваемую в мошенничестве

Во вторник, 26 октября, Рийгикогу лишил депутатской неприкосновенности Майлис Репс – бывшую министра образования, депутата Центристской партии, в отношении которой ведется расследование из-за возможного мошенничество и присвоения госимущества.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ERR.

Предложение поддержали 56 депутатов Партии реформ, EKRE, Isamaa и социал-демократов. 16 однопартийцев-центристов, среди которых и экс-премьер Юрий Ратас, не голосовали. Голосов против не было.

Предложение о лишении Репс депутатской неприкосновенности внесла канцлер права Юлле Манидзе по ходатайству Государственной прокуратуры.

Во время презентации ходатайства перед депутатами Манидзе рассказала, что, по оценкам прокуратуры, ущерб от действий Майлис Репс для бюджета составил 6155,15 евро. По её словам, прокуратура подозревает экс-министра в мошенничестве, совершенном должностным лицом, незаконном обращением с вверенным ей государственным имуществом стоимостью около 3580 евро и использованием его в свою пользу и еще одном нарушении. Все детали подозрений пока не разглашают.

Канцлер права отметила, что не может давать оценку виновности депутата, но из материалов дела не видит признаков того, что для производства нет оснований. В то же время, Репс продолжает оставаться депутатом и должна будет уйти из парламента только в случае обвинительного приговора.

В сентябре сама Майлис Репс заявила, что её нужно лишить депутатского иммунитета, чтобы дело могло двигаться дальше.

Представитель Государственной прокуратуры Кайри Кюнгас ранее объясняла, что депутату Рийгикогу невозможно официального объявить обвинения, пока он не лишен неприкосновенности. "Если парламент поддержит лишение Репс иммунитета, мы составим обвинительный акт и предъявим обвинение", - цитирует её ERR.

Скандал вокруг Майлис Репс начался в ноябре 2020 года с публикации Õhtuleht о ее злоупотреблениях должностью для собственных нужд, в частности, использовании служебного авто, чтобы возить детей в школу и на кружки.

После этого Репс ушла с должности министра, вернувшись в парламент, а по сообщенным СМИ фактам начали расследование.

Майлис Репс – не первый депутат действующего состава Рийгикогу, которого лишают иммунитета. В 2019 году процедуру применили к Калеву Калло, тоже "центристу", которого впоследствии признали виновным в коррупции и он вынужден был сложить мандат. За современную историю Эстонии таких случаев было всего 10 и во всех случаях Рийгикогу поддерживал предложение канцлера права.