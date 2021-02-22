В Естонії ексміністерці оголосили підозру у привласненні майна відомства - ЗМІ

Ексміністерці освіти Естонії Майліс Репс, яка втратила посаду після скандалу з використанням службового авто для власних потреб, повідомили про підозру у привласненні майна відомства.

Як повідомляють естонські ЗМІ, серед яких ERR, про це у коментарі виданню Õhtuleht повідомили у поліції та прокуратурі. Саме з їхньої публікації свого часу почався скандал.

"Цього тижня Майліс Репс повідомили про підозру у привласненні (майна). В інтересах слідства зараз неможливо детальніше повідомити про зміст підозри", - повідомили виданню у поліції та прокуратурі, уточнивши, що Репс давала покази у п’ятницю. Посади співрозмовників, втім, не називають.

За даними видання, Репс давала покази щодо підозр у привласненні майна міністерства освіти, зокрема, встановлення у себе вдома придбаної для міністерства кавомашини Jura, використання службового авто для родинної поїздки у Хорватію, виставлення міністерству рахунку на 360 євро за проживання з родиною у готелі Pallas в Тарту під час світового чемпіонату з ралі та на 1500 за авіаквитки на всю родину.

Скандал довкола Майліс Репс почався у листопаді 2020 року з публікації Õhtuleht про її зловживання службовою посадою для власних потреб, зокрема, використання службового авто, щоб возити дітей у школу і на гуртки.

Після цього Репс пішла з посади міністра, повернувшись у парламент, а за повідомленими ЗМІ фактами щодо неї відкрили справу про службове порушення.

У лютому повідомлялося, що провадження перекваліфікували на кримінальне.

Нині Майліс Репс є заступницею голови Центристської партії та депутаткою Рійгікогу. Після відставки попереднього уряду вона очолила делегацію своєї партії у перемовинах про нову коаліцію з Партією реформ, але вирішила не претендувати на міністерські посади.

Нагадаємо, нещодавно інший скандал став причиною відставки попереднього уряду Естонії, очолюваного лідером Центристської партії Юрі Ратасом.

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