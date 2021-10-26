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У Польщі відповідальною за кліматичну політику призначили міністра Москву

Вівторок, 26 жовтня 2021, 18:00

Прем’єр-міністр  Польщі Матеуш Моравецький оголосив про перестановки в уряді.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

Як і очікувалося, Ґжегож Пуда покидає Міністерство сільського господарства. Його замінить Генрик Ковальчик, який також стане віцепрем'єр-міністром. Пуда, однак, не прощається з урядом – він очолить Міністерство фінансів та регіональної політики, яке поки що очолює Малгожата Ярошінська-Єдинак.

Міхал Куртика залишає уряд. Тепер міністром клімату буде призначена Анна Москва. Москва раніше працювала в уряді на посаді заступника міністра морського господарства та судноплавства. Вона також відповідала за організацію кліматичного саміту ООН, що проходив у Польщі у 2018 році.

І Генрик Ковальчик, і Анна Москва асоціюються з табором Беати Шидло, давньої суперниці Матеуша Моравецького, яка останнім часом перебуває у союзі зі Збігнєвом Зьобро.

Каміль Бортнічук очолить міністерство спорту і туризму.

Прем’єр-міністр також повідомив, що відбудеться зміна на посаді міністра розвитку і технологій. Ним буде Пьотр Новак.

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Польща
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