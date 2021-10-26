Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Польше ответственной за климатическую политику назначили министра Москву

Вторник, 26 октября 2021, 18:00

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о перестановках в правительстве.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

Как и ожидалось, Гжегож Пуда покидает Министерство сельского хозяйства. Его заменит Генрик Ковальчик, который также станет вице-премьер-министром. Пуда, однако, не прощается с правительством – оно возглавит Министерство финансов и региональной политики, которое пока возглавляет Малгожата Ярошинская-Единак.

Михал Куртика покидает правительство. Теперь министром климата будет назначена Анна Москва. Москва ранее работала в правительстве в должности замминистра морского хозяйства и судоходства. Она также отвечала за организацию климатического саммита ООН, который проходил в Польше в 2018 году.

И Генрик Ковальчик, и Анна Москва ассоциируются с лагерем Беаты Шидло, давней соперницы Матеуша Моравецкого, которая в последнее время находится в союзе с Збигневом Зебро.

Камиль Бортничук возглавит министерство спорта и туризма.

Премьер-министр также сообщил, что произойдет смена в должности министра развития и технологий. Им будет Петр Новак.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Польша
powered by lun.ua

Статьи

Германия в ожидании новой коалиции: о чем уже договорились и о чем дискутируют партии

Участники коалиционных переговоров уже согласовали общий 12-страничный документ с первыми договоренностями. Часть из них напрямую касаются Украины (укр.)
28 октября 2021 — Мария Коваль-Гончар, для Европейской правды

Антирекорд Байдена: что повлекло за собой историческое падение рейтинга президента США

Падение рейтинга президента США стало антирекордом за последние 70 лет. Что привело к этому обвалу и способен ли Джо Байден переломить этот тренд? (укр.)
28 октября 2021 — Светлана Ковальчук, для Европейской правды

Климатические переговоры в Глазго: что озвучат страны и чего ждать от Украины

1-12 ноября в шотландском городе Глазго состоится главное событие года по международным климатическим переговорам. С чем прибудет туда Украина? (укр.)
28 октября 2021 — Тамара Кутонова, Юрий Панченко