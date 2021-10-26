В Польше ответственной за климатическую политику назначили министра Москву

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о перестановках в правительстве.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

Как и ожидалось, Гжегож Пуда покидает Министерство сельского хозяйства. Его заменит Генрик Ковальчик, который также станет вице-премьер-министром. Пуда, однако, не прощается с правительством – оно возглавит Министерство финансов и региональной политики, которое пока возглавляет Малгожата Ярошинская-Единак.

Михал Куртика покидает правительство. Теперь министром климата будет назначена Анна Москва. Москва ранее работала в правительстве в должности замминистра морского хозяйства и судоходства. Она также отвечала за организацию климатического саммита ООН, который проходил в Польше в 2018 году.

И Генрик Ковальчик, и Анна Москва ассоциируются с лагерем Беаты Шидло, давней соперницы Матеуша Моравецкого, которая в последнее время находится в союзе с Збигневом Зебро.

Камиль Бортничук возглавит министерство спорта и туризма.

Премьер-министр также сообщил, что произойдет смена в должности министра развития и технологий. Им будет Петр Новак.