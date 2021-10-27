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Польща планує "радикальне" зміцнення армії через загрозу Білорусі та Росії

Середа, 27 жовтня 2021, 09:59

Правляча партія Польщі "Право і справедливість" у вівторок представила план, спрямований на "радикальне" зміцнення армії на тлі міграційного тиску з Білорусі та російської загрози на Сході.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації агентства АР.

Законопроєкт, який потребує схвалення парламенту та президента, спрямований на заміну існуючого з 1967 року. У той час Польща був членом організації Варшавського договору під проводом СРСР. З 1999 року Польща стала членом НАТО і регулярно інвестує у свою оборону щонайменше  2% свого ВВП.

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Глава "Права і справедливості" та віцепрем’єр Ярослав Качинський і міністр оборони Маріуш Блащак представили план збільшення оборонного бюджету та більш ніж двократне збільшення розміру польського війська - до щонайменше 250 тисяч солдатів та 50 тисяч резервістів.

Водночас зміни не передбачають відновлення обов'язкової військової служби.

"Ми відкидаємо ідею про те, що армія має бути невеликою і добре озброєною. На нашу думку, армія має бути великою і добре озброєною", - сказав Качинський, додавши, що він сподівається, що запровадження нової системи призведе до ситуації, в якій "Польща опиниться серед найсильніших членів НАТО".

За офіційними даними Міноборони, станом на кінець 2020 року в польській армії служило понад 128 тисяч військових - понад 107 тисяч у складі професійної армії та 21 тисяча у складі Сил територіальної оборони.

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Качинський також повідомив, що Польща сподівається зміцнити свої сили, купуючи військову техніку США, але також розглядатиме варіанти європейської зброї.

Качинський заявив, що законопроєкт необхідний через погіршення міжнародної ситуації, а також у зв’язку з геополітичним розташуванням Польщі.  Він пояснив, що поруч – Росія з "імперськими амбіціями", а гібридна війна з використанням мігрантів ведеться з Білорусі проти Польщі та інших країн Європейського Союзу.

"Якщо ми хочемо уникнути найгіршого, тобто війни, то ми повинні діяти відповідно до старої формули: хочеш миру – готуйся до війни. Або ж, щоб не було війни: хочеш миру, то будуй сильну армію", - підкреслив Качинський.

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